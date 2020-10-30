Симферополь, 30 октября 2020, 09:38 — REGNUM График подачи воды на территории Республики Крым может быть ужесточен, об этом глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил 29 октября в эфире телеканала «Крым24».
Он добавил, что в таком случае сокращения графика будет последним ужесточением. Глава Крыма пояснил, что в настоящее время в Симферополь поступает около 50 тысяч кубометров воды из подземных источников, объем поступающей воды должен увеличиться в апреле до 110 тыс. кубометров при объёмах потребления в 160 тыс. Также в Крыму ожидают строительства двух опреснительных установок.
Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с водоснабжением в Крыму обострилась летом 2020 года. Из-за сильной засухи объёмы запасов в водохранилищах резко сократились, власти были вынуждены ввести ограничения на подачу водоснабжения, в Симферополе, например, отключили горячую воду, холодную подают по графику. Добавим, что на решение проблем с водоснабжением Крыма правительство России выделило 50 млрд рублей.