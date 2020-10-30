Чебоксары, , 09:34 — REGNUM В Чувашии с начала учебного года в образовательных организациях выявлено 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 октября, заявила на заседании оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

По её словам, на 29 октября в образовательных организациях выявлено 14 «активных очагов» заражения коронавирусом: в четырёх детских садах, восьми школах и двух средних профессиональных образовательных учреждениях.

«С начала учебного года зарегистрировано 84 случая заражения COVID-19 среди работников и учащихся образовательных организаций. Все случаи инфицирования связаны с тесным контактом с заболевшими в семье и ближайшим окружением. Выданы предписания, проведены дезинфекции в помещениях в школах, контактные лица взяты под наблюдение», — сказала Надежда Луговская.

Глава минздрава Чувашии Владимир Степанов уточнил, что с начала учебного года заразились коронавирусом 67 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии для лечения пациентов с коронавирусом развёрнуто 2105 коек, что составляет «23% от всего коечного фонда». С 1 ноября в Чувашии начнёт принимать пациентов с ОРВИ и «на долечивание из основных стационаров» ЦРБ Цивильского района, чтобы разгрузить стационары.