Москва, , 09:35 — REGNUM Свыше 380 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остается 380 224 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 59,7 млн, из которых 582 тысячи были сделаны за истекшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 27 сентября под медицинским наблюдением в России находится 368 245 человек.