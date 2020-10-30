Петрозаводск, , 09:35 — REGNUM В Республике Карелия второй день подряд выявляют 117 заразившихся коронавирусом жителей, наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Петрозаводске. Об этом 30 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, среди выявленных за сутки зараженных 23 ребенка, при этом признаки заболевания отмечаются у 91 человека.

В числе новых инфицированных 62 выявлены в Петрозаводске, по девять новых случаев выявлено в Кеми, в Пряжинском районе, еще восемь в Сортавальском районе, по пять в Кондопоге, в Прионежском и в Пудожском районах. Три новых случая выявлено в Питкярантском районе, два в поселке Муезерский и по одному в Лоухи и в Костомукше.

«В стационарах находятся 384 человека, из них в состоянии средней тяжести — 368 (плюс 47 за сутки), тяжелых — 11, на аппарате ИВЛ — пять», — уточнил Парфенчиков.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 6475 человек, 4301 человек выписан, в том числе 27 за сутки. Умерли 47 человек.

«Смертность от COVID-19 в республике составляет 7,7 случая на 100 тысяч населения, что гораздо ниже, чем в среднем по России — 18,6 случая на 100 тысяч населения», — пояснил глава республики.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализированы 1818 человек, в том числе 37 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 85 человек умерли от пневмонии. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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