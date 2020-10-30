Челябинск, , 09:31 — REGNUM В Челябинской области за 29 октября скончались ещё семь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Четверо мужчин в возрасте 64 года и 74 года, а также 72 и 86 лет умерли от от COVID-19. Ещё у одного мужчины, 83 лет, были хроническая обструктивная болезнь лёгких и сахарный диабет, у 74-летней пациентки — хронический лимфолейкоз, а у 55-летней — гемоторакс и шок.

С начала пандемии от ковида на Южном Урале умерли 168 пациентов. Ещё 467 скончались по другим причинам.