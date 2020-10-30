Биробиджан, , 09:30 — REGNUM В Еврейской автономной области не уменьшается число обратившихся за медицинской помощью с признаками ОРВИ и коронавируса. Ежедневно в специально созданные кабинеты неотложной помощи обращаются по двести пациентов, в субботу их становится гораздо меньше — более 30, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Серьёзной остается нагрузка на скорую помощь региона.

Четыре бригады медиков осуществляют выездной приём на дому пациентов с коронавирусом. В сутки удаётся осуществить только 50 приёмов. В первую очередь медики приезжают к лицам старше 65 лет и больным сахарным диабетом.

Заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков рассказал, что у заразившегося коронавирусом губернатора области Ростислава Гольдштейна заболевание протекает благоприятно, ожидается что к концу следующей недели, при двух отрицательных тестах на коронавирус, глава региона сможет вернуться к работе.

«На сегодняшний день видим, что новая коронавирусная инфекция распространилась везде. Есть заболевшие, в том числе, и в правительстве области», — отметил Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, у губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна подтвердилось заражение коронавирусом. Глава региона сообщил, что как минимум две недели он будет находиться на изоляции. Полномочия он никому не передал и намерен руководить областью в удалённом формате. Губернатор соблюдает предписания врачей, ни с кем не контактирует.