Севастополь, , 09:28 — REGNUM В Севастополе прошли мемориальные мероприятия в связи с 65-й годовщиной трагической гибели в Севастопольской бухте линкора «Новороссийск». Об этом 30 октября пресс-служба Черноморского флота сообщает на сайте Минобороны РФ.

Одна из самых страшных трагедий, произошедших на военном флоте в мирное время, — гибель линкора «Новороссийск» в севастопольском порту, — произошла 29 октября 1955 года. В результате взрыва и последующих драматичных событий, продолжающихся по 1 ноября, на корабле погибли 617 военных моряков. Участвовавшие в траурных мероприятиях командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Игорь Осипов, представители властей Севастополя, духовенства, военные моряки и ветераны возложили цветы к мемориальной доске на Госпитальной стенке, напротив которой произошла трагедия. После этого на Северной стороне Севастополя, у мемориала «Родина — сыновьям» на Братском кладбище прошёл митинг-реквием.

Участники митинга почтили память экипажа «Новороссийска», до последнего боровшегося за спасение своего корабля и людей. В сопровождении роты почётного караула и военного оркестра к скульптуре Скорбящего матроса были возложены венки и цветы.

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