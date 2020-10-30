Томск, , 09:26 — REGNUM В Томской области зарегистрирован опережающий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в том числе в старшей возрастной группе. Об этом говорится в протоколе совещания у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

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Согласно документу, руководителям ряда регионов, в том числе Томской области, необходимо проанализировать причины опережающего роста заболеваемости, а также обратить внимание на увеличение сроков госпитализации пациентов с COVID-19 и на рост смертности от новой коронавирусной инфекции на дому.

Кроме того, руководству Томской области предписано рассмотреть вопрос об усилении ограничительных мер в целях распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, 28 октября Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина сообщила о том, что в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Томской области был побит суточный «рекорд» по числу выявленных носителей коронавируса. Всего в регионе SARS-CoV-2 выявлен у 11 977 человек.

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