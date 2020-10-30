Нальчик, , 09:26 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в период с января — по октябрь 2020 года было направлено 6 млрд рублей на поддержку населения. В виде различных пособий, субсидий, ежемесячных компенсаций и денежных выплат ее получили более 246 тыс. жителей республики. Об этом сообщил 29 октября премьер-министр КБР Алий Мусуков на совещании правительства, посвященном подведению итогов работы за девять месяцев 2020 года.

Так, по его словам, в республике в четыре раза вырос объем государственной поддержки семей с детьми. Получили пособия с начала 2020 года 102 тыс. родителей на 145,8 тыс. детей.

Помимо этого, оказывалась различная помощь и услуги через отделения срочной социальной помощи комплексных центров соцобслуживания населения. Этими видами поддержки были охвачены 12 767 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года власти Кабардино-Балкарии сообщили о дополнительно выделенных 660 млн рублей на оказание помощи населению в период пандемии коронавируса.

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