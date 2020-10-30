Москва, , 09:24 — REGNUM За нарушения перчаточно-масочного режима в Москве выписали 66 тыс. штрафов. Об этом сообщил 30 октября руководитель московского Главконтроля Евгений Данчиков. Его комментарий опубликовало агентство ТАСС.

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По словам чиновника, хотя многие москвичи ответственно относятся к здоровью и соблюдают санитарные требования, фиксируется большое число нарушений — «с начала осени было выявлено более 66 тыс. случаев неиспользования масок».

Также, по сведениям Данчикова, с начала сентября в московских магазинах выявили свыше 9 тыс. нарушений санитарных требований. За отсутствие масок в магазинах, торговых и развлекательных центрах оштрафовали 12,5 тыс. человек. Сумма штрафов превысила 50 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, штрафы за нарушение самоизоляции в столице массово отменяются.

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