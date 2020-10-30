Пхеньян, , 09:23 — REGNUM Посольство Индонезии в Пхеньяне продвигает традиционные индонезийские фильмы и игры в Северной Корее в ознаменование 92-го Дня клятвы молодежи, сообщает Antara.

Посол Индонезии в Северной Корее Берлиан Напитупулу пригласил всех сотрудников посольства Индонезии в Пхеньяне, их семьи и местных корейских сотрудников посмотреть индонезийский фильм под названием «Rudy Habibie».

Посол Индонезии в Северной Корее заявил, что пандемия COVID-19 не должна мешать индонезийским гражданам в Северной Корее отметить День клятвы молодежи.

«Этот фильм очень вдохновляет, дает уроки и может стать источником вдохновения для всех», — отметил посол.

Кроме того, Берлиан Напитупулу представил индонезийские народные игры, среди которых была малайская игра «чонгкак». Посол назвал её традиционным наследием индонезийской культуры. Берлиан Напитупулу также объяснил правила игры в «чонгкак».

Как сообщало ИА REGNUM, ряд молодых людей из России приняли участие в конкурсе письменной и устной речи на индонезийском языке, который проводился в ознаменование 92-го Дня клятвы молодежи в Индонезии.

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