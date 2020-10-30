Алма-Ата, Казахстан, , 09:23 — REGNUM Бывший управляющий директор казахстанского АО «БТА Банк» Асылмурат Рамазанов экстрадирован из Грузии в Алма-Ату, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

Бывший член правления банка экстрадирован 29 октября. В операции принимали участие сотрудники антикоррупционного ведомства, Генпрокуратуры и Комитета национальной безопасности Казахстана.

В надзорном ведомстве уточнили, что Рамазанов скрывался в Грузии по фальшивому паспорту гражданина Киргизии.

Отметим, Асылмурат Рамазанов был объявлен в международный розыск по подозрению в хищении активов «БТА Банка». По версии следствия, банкир в составе преступного сообщества, возглавляемого Мухтаром Аблязовым, похитил 249 млрд тенге ($574 млн).

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