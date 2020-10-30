Тунис, , 09:30 — REGNUM Начальные и средние школы в Тунисе будут закрыты на 12 дней в рамках новых мер по борьбе с коронавирусом, передает ВВС Africa со ссылкой на решение местных властей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Журналисты отмечают, что всплеск случаев заражения коронавирусом в последний месяц привел к увеличению суточного числа случаев заражения вирусом в стране более чем до 1000.

С тех пор как в марте в Тунисе выявили первый случай заражения SARS-CoV-2, погибли около 1000 человек ‑ и большинство смертей произошло только за последние два месяца.

По мнению репортеров, правительство Туниса по-прежнему пытается избежать еще одного полного карантина в стране, но последние меры приближены к мартовским мерам по борьбе с распространением вируса.

В настоящее время в Тунисе запрещены междугородние поездки, общественные собрания ограничиваются максимум четырьмя людьми, общенациональный комендантский час в будние дни продолжается с 20: 00 до 05:00, в выходные — с 19: 00 до 05:00. Рестораны и кафе закрываются в 16: 00, однако ясли и детские сады остаются открытыми.

Ранее на этой неделе тунисские чиновники здравоохранения заявили, что в некоторых частях страны больницы, где лечат пациентов с COVID-19, заполнены и работают на полную мощность.