Екатеринбург, , 09:19 — REGNUM К участникам акции протеста в центре Екатеринбурга вышел министр транспорта Свердловской области Василий Старков, сообщают местные СМИ.

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Как передаёт интернет-газета Znak, таксисты протестуют против новых «коронавирусных» ограничений. Водителей обязали установить в машинах «защитные экраны».

Министр пригласил протестующих на совещание в правительстве области. Также чиновник уточнил, что вместо твёрдых щитов можно установить барьер из стрейч-плёнки.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста началась утром 30 октября 2020 года. На площади 1905 года выставили 20 автомобилей такси.

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