Чебоксары, , 09:17 — REGNUM В Чувашии ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой. Для лечения пациентов с COVID-19 в республике отдано 23% коечного фонда в республике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 октября, заявил на заседании оперативного штаба глава минздрава Чувашии Владимир Степанов.

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По его словам, суточный прирост числа выявляемых случаев заражения в республике составляет 0,6%, в России — 1,1%. Уровень смертности в расчёте на 100 тыс. населения составляет 13,9 (в РФ — 18,1), всего в Чувашии умерли 142 пациента с COVID-19.

«Ситуация напряжённая», — сказал Владимир Степанов.

Министр сообщил, что для лечения пациентов с коронавирусом развёрнуто 2105 коек, что составляет «23% от всего коечного фонда». С 1 ноября в Чувашии начнёт принимать пациентов с ОРВИ и «на долечивание с основных стационаров» ЦРБ Цивильского района, чтобы разгрузить стационары.