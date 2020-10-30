Самара, , 09:18 — REGNUM Количество правонарушений среди подростков за девять месяцев текущего года увеличилось на 14,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Самарской области. Об этом сообщила заместитель начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УОДУУП и ПДН ГУ МВД России региону Оксана Нерушина на заседании региональной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 29 октября передает пресс-служба областного правительства.

По ее словам, больше половины правонарушений подростков составили преступления против собственности. Отмечается, что при этом, число подростков, нарушивших закон, уменьшилось на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о том, что несовершеннолетние повторно совершают правонарушения.

Отмечается, что при этом в регионе зафиксировано значительное сокращение количества совершенных подростками тяжких преступлений. На 33% уменьшилось число убийств, случаи причинения тяжкого вреда здоровью сократились на 60%, разбоев — на 18% и на 9,2% сократилось число преступлений, которые были совершены в отношении несовершеннолетних.

В результате председатель правительства региона Виктор Кудряшов дал поручение подготовить к сведения о мерах профилактики в отношении таких несовершеннолетних, поскольку каждый случай рецидива будет рассматриваться индивидуально.

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