Хабаровск, , 09:18 — REGNUM Ученик седьмого класса Никита Гайдар из краевого центра образования Хабаровска вошёл в число победителей Всероссийского детского интеллектуального конкурса от Госкорпорации «Росатом» при поддержке Министерства просвещения РФ. Десятидневное путешествие на атомном ледоколе на Северный полюс — награда победителям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В конкурсе принимали участие около 30 тыс. учащихся 7−10-х классов и студентов первых курсов техникумов и колледжей со всей страны,

В отборочном туре участники отвечали на вопросы интеллектуальной викторины по различным темам: истории, географии, физике, химии, живописи, спорту, музыке и многим другим. Победителям предварительного этапа нужно было записать видеоролики, в которых рассказать, что они сделают, когда попадут на Северный полюс.

Видеоролик Никиты Гайдара после народного голосования оценило экспертное жюри и включило мальчика в состав участников детской экспедиции. Всего на Северный полюс поедет 40 человек со всей страны.

«С нетерпением жду дня, когда смогу установить на Северном полюсе флаг Хабаровского края! Верьте в свои мечты, и они обязательно сбудутся», — сказал Никита Гайдар.

Путешествие на атомном ледоколе состоится в августе 2021 года. Ребята отправятся в десятидневный тур из Мурманска к самой северной точке России — земле Франца-Иосифа, а затем их высадят на Северном полюсе.

Для победителей подготовят познавательно-развлекательные программы, которые проведут опытные педагоги, учёные, известные артисты и популярные блогеры. Безопасность путешественников будет обеспечивать опытный экипаж.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербург постарается стать «туристическими воротами» в земли Арктического региона России, заявил глава комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков.

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