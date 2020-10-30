Саратов, , 09:14 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 30 октября заражены коронавирусной инфекцией 20 317 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 195 жителей региона. Минувшим днем заболели 194 саратовца. Выздоровел с начала пандемии 13 491 человек, за сутки — 225 пациентов. Всего скончались 154 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых случаев — 123 из числа контактных, 72 — с неустановленным источником заражения. Больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 64 человека, десять — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 608,6 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,5 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области до 6 ноября появятся еще 220 мест для пациентов с коронавирусом в больницах Марксовского, Калининского и Татищевского районов.

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