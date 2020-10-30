Москва, 30 октября 2020, 09:11 — REGNUM Погода в Москве 30 октября начнёт меняться из-за приближения североатлантического циклона, сообщили в центре «Фобос».
Специалисты рассказали, что показания барометров начнут падать.
«Это скажется приближение североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта, из-за чего небо нахмурится, ограничивая приток солнечного тепла», — говорится в прогнозе.
Синоптики ожидают в Москве облачную погоду без осадков. Воздух прогреется до восьми градусов тепла, в Московской области — до девяти градусов тепла.