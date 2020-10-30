Кызыл, , 09:07 — REGNUM В Туве вновь суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом превысило число выздоровевших от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки подтверждено 96 новых случаев заражения.

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Носители зарегистрированы в Кызыле, Кызылском, Барун-Хемчикском, Тандинском, Бай-Тайгинском и других районах. Таким образом, общее число выявленных случаев за весь период эпидемии достиг 9427. Из них к настоящему времени излечились от COVID-19 8950 человек.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 93 пациента, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 81», — отметили в минздраве.

В стационарах Кызыла остаются 134 пациента в тяжёлом состоянии. Семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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