Челябинск, , 09:07 — REGNUM В Челябинске региональное управление ФАС не признало обсснованными доводы, изложенные в жалобе ООО «Техническое Строительное Партнёрство» из Алтайского края. Организация жаловалась на нарушение законодательства о контрактной системе, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идёт об аукционе на реконструкцию моста через реку Миасс в районе проспекта Победы. Представители фирмы посчитали, что между датами окончания срока предоставления участникам аукциона заказчиком разъяснений и окончания срока подачи заявок превышает три дня. По мнению коммерсантов, это является нарушением.

Начальная цена контракта составляет 998,6 млн рублей. После получения жалобы УФАС приостановило подписания контракта. Теперь заказчик торгов может продолжить все необходимые процедуры.