Иркутск, , 09:07 — REGNUM Рособрнадзор дал высокую оценку эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в Приангарье. Как сообщает пресс-служба областного правительства, по итогам проверки Иркутская область по России заняла 24 место из 85, войдя в «зеленую» зону, то есть в число 38 лучших субъектов.

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«Этот год был непростой. Сдача экзаменов проходила в сложных условиях, необходимо было четко соблюдать все меры эпидемиологической безопасности, при этом не нарушая хода экзаменов, следить за психологическим состоянием выпускников. Нам удалось отработать в штатном режиме без серьезных технических и организационных сбоев», — пояснил руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Максим Парфёнов.

Тем временем, в региональном министерстве образования уже начали подготовку к экзаменационной кампании-2021.

«Если сохранится риск распространения новой коронавирусной инфекции, готовы обеспечить выполнение всех рекомендаций Роспотребнадзора в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ», — отметили в минобре региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса, весь апрель и последующие месяцы были объявлены в России нерабочими: регионы ушли в самоизоляцию, учащиеся переведены на дистанционный режим обучения. Сроки экзаменов пришлось сдвигать на лето.

ЕГЭ — 2020 в этом году в Иркутской области сдавали 12,2 тысячи человек. В регионе 56 стобалльных результатов по русскому языку, литературе, математике, информатике, истории, физике, обществознанию и химии. Пять выпускников Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам.