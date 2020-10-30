Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных носителей коронавирусной инфекции на сегодняшний день превысило 45 миллионов. Об этом 30 октября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире было выявлено 45 018 354 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (8 944 934 заразившихся), Индия (8 088 051) и Бразилия (5 494 376).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 1 181 027 и что в настоящее время 30 298 756 пациентов вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из исследования группы международных ученых стало известно, что в начале лета текущего года, предположительно в Испании, появился новый вид коронавируса, который с тех пор широко распространился во многих европейских странах.