Москва, , 09:02 — REGNUM Наибольший суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом на пике может достигнуть 20 тыс. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает РИА Новости.

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Она отметила, что ситуация стабилизируется после того, как в течение восьми дней не возникнет роста числа новых случаев, а индекс распространения коронавируса не превысит единицы. Пшеничная уточнила, что стабилизация ситуации зависит от аккуратности соблюдения гражданами санитарных мер.

Погодные условия также могут повлиять на заражение коронавирусом. В частности, плохая погода может повысить чувствительность человека к заболеванию.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали наиболее интенсивный период передачи коронавируса от пациентов с COVID-19.

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