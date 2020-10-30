Ставрополь, , 09:12 — REGNUM Новый «рекорд» по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа отмечен на Ставрополье: 29 октября в крае инфекцию выявили у 195 человек, сообщил у себя в Instagram глава субъекта Владимир Владимиров. Отметим, что этот «рекорд» в крае обновляется шестой день подряд.

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К настоящему времени на Ставрополье проведено около 726,5 тыс. тестов на COVID-19, зафиксировано почти 21,1 тыс. фактов заражения. Накануне в крае выздоровели 252 носителя коронавируса, а всего с начала пандемии болезнь победили более 15,8 тыс. человек.

За минувшие сутки на Ставрополье скончались четверо пациентов с COVID-19. Всего в регионе, по официальным данным, умерли уже 422 человека с подтвержденным диагнозом, 98 из них — в текущем месяце.

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