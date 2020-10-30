Южно-Сахалинск, , 09:01 — REGNUM На Сахалине патологоанатомы подтвердили второй летальный исход от заражения коронавирусом, об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.

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Умер житель Южно-Сахалинска 1935 года рождения. Мужчина проходил лечение в Долинской ЦРБ. Болезнь протекала тяжело.

«В анамнезе у мужчины множество хронических заболеваний, в том числе обструктивная болезнь легких, онкопатология», — говорится в сообщении.

Таким образом, на Сахалине за весь период пандемии зарегистрировано два летальных случая от COVID-19. По данным портала стопкоронавирус. рф ни одной смерти от коронавируса нет в Ненецком автоном округе. Также как на Сахалине, два человека скончались от COVID-19 на Чукотке.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за прошедшую неделю коронавирус лабораторно подтвердился у 526 жителей области. Всего в регионе выявили 5371 случай заражения коронавирусом.