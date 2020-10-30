Магадан, Магаданская область, , 09:05 — REGNUM В Магадане поликлиники не справляются с наплывом пациентов — более 1,5 тыс. человек за неделю обратились с жалобами на симптомы ОРВИ в поликлинику №2. Очереди выстраиваются в основном из тех, кому нужно оформить больничный лист.

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Всего в поликлинике семь терапевтов, три врача — на больничном с коронавирусом, три ведут приём. Вызовы на дому обслуживают четыре бригады, четыре медсестры берут мазки на анализ ПЦР.

По словам руководителя амбулатории Алексея Зайцева, очереди скапливаются в основном из тех, кому нужно оформить лист нетрудоспособности, на это уходит от пяти до сорока минут. Через госуслуги документ оформить невозможно. Откроют и закроют больничный при личном посещении поликлиники, пишет «Колыма-Информ».

Врачи на вызова едут два-три дня, бывает и дольше. Оперативно прибывают к людям старше 65-ти лет, с хроническими заболеваниями и признаками пневмонии.

Ситуация в том, что больничные листы есть по карантину, а есть по заболеванию.

«Это немножко разные больничные листы, и они по-разному, кстати оплачиваются. По заболеванию 100%, по карантину порядка 75%. В данный момент лист нетрудоспособности по ОРВИ открывается сразу на 14 дней, это инкубационный период коронавируса, то есть человек уходит домой, находится дома и никого не заражает, если у него выявляется коронавирус, то больничные открываются и закрываются, как правило в один день, последний, когда человек уже здоров, вся эта процедура происходит одномоментно», — пояснил Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Свердловской области готовят большое совещание, на котором будет рассмотрен вопрос об усилении амбулаторной службы больниц в условиях пандемии коронавируса.