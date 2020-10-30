Южно-Сахалинск, , 08:58 — REGNUM Прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» поставил себе губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он сообщил об этом 30 октября на своей странице в соцсети Instagram.

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«Действительно я поучаствовал в испытаниях препарата «Спутник V» — отечественной вакцины от коронавируса», — написал в своем сообщении Лимаренко, отвечая на вопрос, проходил ли он вакцинацию от коронавируса.

Также он уточнил, что предложение привиться поступило в июле, и губернатор согласился на него.

«Спустя месяц по результатам тестов врачи поняли, что в моем случае испытания прошли успешно, у меня сформировался иммунитет. Для меня результат также очевиден: вакцина действительно работает», — отметил Лимаренко.

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