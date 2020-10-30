Брюссель, , 08:50 — REGNUM Лидеры стран Евросоюза обсудили на неформальном онлайн-саммите подготовку стратегий будущей вакцинации населения от коронавируса. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

«Необходимо подготовиться к тому моменту, когда появятся вакцины, чтобы стратегия вакцинации в ЕС была как можно более эффективной», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, необходимо договориться о справедливом распределении вакцин между членами Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шарль Мишель заявил, что в условиях пандемии COVID-19 страны Евросоюза должны скоординировать усилия для противодействия ей и не допустить трагедии.

По его словам, в Евросоюзе должны скоординировать усилия на двух направлениях: тестировании граждан, а также на отслеживании их контактов и подготовке к вакцинации. Второе направление он назвал особенно важным поскольку разнообразие вакцин может создать логистические проблемы.

Читайте также: Еврокомиссия назвала сроки производства вакцины от COVID-19