Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM Уральские таксисты устроили акцию протеста в центре Екатеринбурга. Об этом сообщают местные СМИ.

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Как передаёт портал «Е1», на площади 1905 года выставили уже около 20 автомобилей такси разных компаний. Водители намерены занять всю парковку и пробыть там до вечера.

Таксисты недовольны требованием установить перегородки в салонах от COVID-19. По мнению автоэкспертов, такие конструкции могут нанести вред здоровью пассажира в случае резкого торможения или ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, требование поставить «защитные экраны» в такси и предприятиях общепита содержится в указе губернатора Евгения Куйвашева. Основанием для этого стал очередной рост числа заразившихся коронавирусом. Отметим, часть таксистов отнеслись к ситуации с пониманием и уже отгораживаются от пассажиров.

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