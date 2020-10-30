Кемерово, , 08:49 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 15 239.

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Новые носители зарегистрированы в Новокузнецк (56 случаев), Кемерово (38), Киселевске (18), Прокопьевске (15) и так далее.

Тем временем, выписаны из больниц с выздоровлением 242 пациента. Таким образом, к настоящему времени вылечились от COVID-19 10 638 человек. Продолжают лечиться 4378 больных.

За сутки также зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Скончались три женщины 1976, 1946 и 1944 годов рождения, и четверо мужчин 1961, 1959, 1940 и 1937 годов. У всех после заражения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

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