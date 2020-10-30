Рим, , 08:48 — REGNUM За последние сутки на территории Италии было выявлено 26,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 30 октября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 26 831 нового заразившегося SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 616 595.

Также сообщается, что за это же время в Италии от COVID-19 скончались 217 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 38 122.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 279 282 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Италии за сутки был выявлен 24 991 новый заразившийся коронавирусной инфекцией, что на тот момент также было самым большим числом за весь период пандемии.

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