Москва, , 08:45 — REGNUM Возможной причиной появления трещины на Международной космической станции (МКС) мог стать удар с внешней стороны. Предположение высказал космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с центром управления полетами.

Космонавт обратил внимание, что трещина в российском модуле «Звезда» меняет цвет в центре. «Такое ощущение, предположение… удар с внешней стороны», — сказал Рыжиков.

Космонавты предложили осмотреть этот участок снаружи. Однако в подмосковном центре сказали, что для осмотра придется снимать экранно-вакуумную изоляцию.

Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2019 года. Экипаж станции выявил причину спустя год — воздух просачивается через царапину длиной до четырех сантиметров.

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