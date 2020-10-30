Москва, , 08:43 — REGNUM В столицу России 30 октября придет похолодание, в результате чего температура воздуха в дневное время будет составлять не более +5… +8 °C, а ночью возможны небольшие заморозки. Об этом 30 октября сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В Москве будет меняться характер погоды. В пятницу и субботу осадков не ожидаем, но уже в воскресенье местами пройдут небольшие дожди. Солнца будет меньше в эти дни», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик рассказал, что в этот период до однозначных значений понизится температура воздуха, которая в ночное время составит до — 1 °C, а днем — +5… +8 °C.

При этом Вильфанд уточнил, что период похолодания будет недолгим, и уже к 3 ноября в столицу России придет потепление.

«Во вторник мы уже окажемся под влиянием антициклона, поэтому погода будет малооблачной, без осадков. Температура повысится заметно: ночью будет 5−6 градусов, днем — 7−12 градусов. Вернутся двузначные показатели», — отметил.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что в пятницу, 30 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.