Москва, , 08:41 — REGNUM Роскачество проверило качество различных кетчупов, выпускаемых ы России. Практические все томатные соусы соответствуют обязательным нормам и требованиям, сообщается на сайте ведомства.

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Знак качества получили кетчупы «Слобода» и Heinz. Они удовлетворяют требованиям стандарта Роскачества. Ведомство подтверждает, что их продукция стабильна по качеству и безопасности.

Кетчупы торговых марок «Балтимор», «То, что надо», «Красная цена», «Махеевъ» и «365» по разным показателям не дотянули до требований стандарта Роскачества, который не является обязательным для производителей, но не представляют вреда для здоровья человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе исследования Роскачеством в 2016 года в 16 кетчупах из 19 был найден крахмал.

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