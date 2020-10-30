Москва, , 08:30 — REGNUM Совет адвокатской палаты Москвы лишил Алексея Коврижкина, защитника одного из обвиняемых по делу журналиста Ивана Голунова, статуса адвоката. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

«Коврижкин — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — сообщили ТАСС в адвокатской палате.

Отмечается, что Коврижкин не согласен с данным решением и планирует подать апелляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября уголовное дело в отношении бывших полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова, было передано на утверждение в Генеральную прокуратуру РФ.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан в июне 2019 года в Москве. При обыске у него якобы были найдены наркотики. В конце января 2020 года были задержаны и помещены под арест пятеро подозреваемых — экс-сотрудники полиции УВД по ЗАО Москвы.

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