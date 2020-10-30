Москва, , 08:27 — REGNUM Наиболее интенсивный период передачи коронавируса от заразившегося пациента наблюдается за два дня до проявления симптомов и в первый день болезни. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает РИА Новости.

По её словам, пациенты с коронавирусом распространяют инфекцию за три-четыре дня до проявления первых симптомов, а также в первые пять дней после заболевания.

Эксперт добавила, что в основном инфекция передается воздушно-капельным путем — при каждом выдохе в воздух может попадать 200 вирусных частниц. Пшеничная отметила, что маска — самый эффективный и простой метод профилактики лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре группа исследователей из Префектурного медицинского университета Киото обнаружила, что коронавирус может выживать на коже человека до девяти часов.