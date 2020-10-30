Москва, , 08:24 — REGNUM Роспотребнадзор напомнил пять основных правил защиты от коронавируса и гриппа. Главное правило — часто мыть руки с мылом, которое удаляет вирусы, сообщили 30 октября в пресс-службе ведомства.

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Второе правило — соблюдать расстояние не менее 1,5 метра и не трогать руками глаза, нос или рот. Третье — вести здоровый образ жизни.

Четвертое правило — обязательно использовать для защиты органов дыхания медицинские маски. Пятое — в случае заражения ОРВИ, гриппом или коронавирусом надо оставаться дома и обратится к врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, в летучих мышах, обитающих на территории России, нашли коронавирус.

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