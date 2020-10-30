Кызыл, , 08:19 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Тувы о неблагоприятных погодных явлениях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в течение суток 30 октября местами по региону ожидается усиление северо-западного ветра до 20 м/с.

Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица. В связи с этим в управлении призвали водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Кроме того, на автомобилях рекомендовано поменять шины на зимние.

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