Белвью, США, , 08:19 — REGNUM Студия Bungie сообщила, что впервые за долгое время она изменит такого известного персонажа Destiny 2 как Паук (The Spider — лидер преступного синдиката Падших). Об этом разработчики 29 октября сообщили в своём блоге.

Они подробно описали те изменения, которым будет подвергнут герой, а также сообщили другую информацию о дополнении Beyond Light. Создатели игры дали понять, что после обновления в основном изменится список товаров Паука.

Например, из его предложения пропадут легендарные осколки, кроме того, изменится механизм покупки улучшающего ядра (Enhancement Core). Отмечается также, что Паук станет «лучшим другом» для тех игроков, которые захотят обменять фазостеклянные иглы Phaseglass, Alkane Dust, Simulation Seeds и другое.

Напомним, ранее студия Bungie отложила релиз дополнения Destiny 2: Beyond Light. Разработчики сообщили, что оно выйдет 10 ноября 2020 года.

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