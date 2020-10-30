Мехико, , 08:17 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 5,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 октября сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 5948 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 912 811.

Также сообщается, что за это же время в Мексике от COVID-19 скончались 464 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 90 773.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 668 667 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено 5595 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.