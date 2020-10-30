Москва, , 08:13 — REGNUM Около 20% российских граждан начали запасаться товарами первой необходимости, готовясь к введению новых ограничительных мер. Об этом 30 октября сообщает РБК со ссылкой на исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe.

По данным исследования, около трети опрошенных начали готовиться к введению новых ограничительных мер. После введения карантинных мер в регионах более половины граждан начали чаще совершать покупки в магазинах.

Вместе с тем 40% опрошенных заявили, что экономят и покупают только самое необходимое. В исследовании приняли участие 1611 человек старше 18 лет. Использовался метод количественного онлайн-опроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», сказал, что в стране не планируется вводить общенационального локдауна.