Москва, , 08:13 — REGNUM Более четверти российских школьников (27%) проводят за гаджетами свыше восьми часов в день, говорится в результатах опроса, проведённого образовательным центром Maximum Education.

«27% опрошенных школьников тратят на гаджеты восемь и более часов в день.18% школьников тратят на гаджеты в среднем три часа в день, 15% — в среднем пять часов в день», — отметили эксперты.

Аналогичный опрос среди родителей школьников показал, что 32% взрослых используют гаджеты по восемь часов в день и больше, 17% — в среднем три часа в день, 16% — около четырёх часов в день.

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Самым популярным гаджетом респонденты назвали мобильный телефон (99%) и ноутбук (84%). В опросе приняли участие 1 тыс. родителей школьников и ученики 5−11 классов.

Ранее социологи выяснили, что чаще всего для дистанционного обучения школьники используют смартфоны.

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