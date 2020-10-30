Красноярск, , 08:09 — REGNUM Красноярский глазной центр — краевая офтальмологическая больница имени профессора П.Г. Макарова на улице Никитина с 30 октября начала работать в качестве госпиталя на 180 коек для пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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В соответствии с приказом краевого ведомства, все офтальмологические операции и процедуры будут проводиться в других медицинских учреждениях города.

Экстренная помощь взрослым при повреждении глаз начнёт оказывать расположенная поблизости Краевая клиническая больница (ул. Партизана Железняка, 3а). Плановая консультативная помощь и плановые приёмы окулистов и офтальмологов временно будут проводиться в Красноярском краевом врачебно-физкультурном диспансере на Острове отдыха, 15.

Детям и подросткам помощь офтальмологов будет оказываться в краевой детской больнице № 4 (ул. Юшкова, 22а).

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались шесть пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии — 653.

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