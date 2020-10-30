Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Директор компании Bethesda Game Studios Тодд Говард ответил на вопрос о том, будут ли новые игры студии, такие как Starfield и The Elder Scrolls VI, эксклюзивами Xbox и ПК-платформами Microsoft. Интервью с ним было опубликовано 29 октября на портале Gamesindustry.

Говард дал понять, что пока решение по этому поводу не принято и подобные вопросы компания будет рассматривать отдельно в каждом случае. Глава Bethesda обратил внимание, что если говорить об играх серии The Elder Scrolls и их дополнениях, то в каждом из этих случаев имела место некоторая эксклюзивность для Xbox или Microsoft, при том, что тогда студия выступала как независимый от Microsoft разработчик.

«Morrowind была в основном консольным эксклюзивом, Oblivion была долгосрочным эксклюзивом, Skyrim DLC долгое время оставалась эксклюзивной. Мы решим, что лучше всего подходит для нашей аудитории, когда придет время», — заявил Говард.

Напомним, в сентябре 2020 года Microsoft приобрела компанию ZeniMax, по отношению к которой Bethesda Softworks является дочерней. После этого глава Xbox Фил Спенсер допустил, что новая игра популярной фэнтезийной серии The Elder Scrolls может стать эксклюзивом платформы.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Xbox: игра The Elder Scrolls VI может стать эксклюзивом платформы