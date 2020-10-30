Уфа, , 08:10 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров выразил глубокие соболезнования близким и родным главы администрации Уфы Ульфата Мустафина, который ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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По его словам, мэр города ушел из жизни днем 29 октября в институте Склифосовского. С тяжелой болезнью он боролся 35 дней: COVID-19, пневмония, а также сопутствующие заболевания.

Радий Хабиров выразил соболезнование близким и родным Ульфата Мансуровича и подчеркнул, что его уход является большой потерей для Башкирии и Уфы.

Глава региона попросил всех жителей беречь себя, поскольку даже сильные люди не могут справиться с этой болезнью.

Сообщается, что церемония прощания пройдет в Уфе 31 октября с 9:00 до 11:00 часов в доме госсобрания региона.

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