Якутск, , 08:04 — REGNUM Якутия получила дополнительно 254 млн рублей из федерального бюджета на коронавирусные мероприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Из общей суммы 217,5 млн потратят на борьбу с коронавирусом и 36,5 млн рублей — на закупку лекарств для амбулаторных больных.

30 октября истекает срок ограничительных мер — к концу дня глава Якутии Айсен Николаев подпишет указ о дальнейших действия в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 октября в Якутии зарегистрировано 13 469 инфицированных SARS-CoV-2, выздоровели 6211 человек (+4 за сутки), скончались 143 пациента (+2). Всего с начала пандемии проведено 623 938 тестов.