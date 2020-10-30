Москва, , 08:00 — REGNUM В Москве с 1 сентября выявили более 66 тыс. случаев нарушения гражданами масочного режима, сообщил журналистам начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

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"Фиксируем большое количество нарушений: с начала осени было выявлено более 66 тыс. случаев неиспользования масок», — сказал он.

По словам чиновника, штрафы получают немногие, а «большинство москвичей ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих».

Как сообщало ИА REGNUM, обязательное ношение маски ввели в Москве с 12 мая. Мера связана с необходимостью противодействия распространению коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что эпидемиологическая ситуация в столице стабилизировалась — в последние два дня госпитализировали меньше пациентов, чем выписали из стационаров.

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