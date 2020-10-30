Амстердам, , 07:53 — REGNUM Онлайн-платформа, на которой жители голландской столицы Амстердама смогут предлагать варианты переименования городских улиц, будет запущена решением муниципальных властей, сообщает потрал «ЕвроПульс».

Планируется, что с помощью этого нововведения можно будет увековечить имена тех, кто внес значительный вклад в развитие города. Первые улицы переименуют уже в следующем году, а через пять лет власти намерены проверить отношение жителей к этим изменениям.

Отмечается, что приоритет в выборе будет отдаваться именам женщин, а также представителям религиозных и этнических меньшинств. На конкурсе могут быть предложены имена тех людей, которые скончались не менее пяти лет назад. Исключением из этого правила являются члены королевской семьи Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года Нидерланды перестали использовать название «Голландия» для официального обозначения государства.

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