Якутск, , 07:55 — REGNUM В Якутии продолжает оставаться сложной обстановка по коронавирусу — за минувшие сутки получено 189 положительных тестов на COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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По прежнему большой прирост в Якутске — 105 случаев. На особом контроле находятся Нюрбинский, Жиганский, Намский, Мирнинский и Алданский районы.

На 30 октября в Якутии зарегистрировано 13 469 инфицированных SARS-CoV-2, выздоровели 6211 человек (+4 за сутки), скончались 143 пациента (+2). Всего с начала пандемии проведено 623 938 тестов.

Лаборатории, несмотря на поломки и выход из строя оборудования, продолжают проводить около 6 тыс. исследований за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной прирост заболевших в Приморье стал рекордным — за последние сутки лабораториями выдано 192 положительных теста на коронавирус (днём ранее 187), выздоровели 99 человек, три пациента умерли.